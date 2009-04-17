У мене депресія? Тест

Цей тест допоможе переконатися, чи за вашим нездужанням ховається класична депресія. Якщо ви погодитеся хоч би з трьома з приведених нижче тверджень, швидше за все ви вже потрапили в пастку цього захворювання. Можна з упевненістю говорити про депресію-хворобу, якщо симптоми супроводжують вас впродовж двох тижнів або довше.

- Часто у вас буває пригнічений, похмурий настрій.

- Ви помічаєте, що втратили інтерес до того, що раніше займало вас. З кожним днем ви все рідше відчуваєте задоволення.

- Ви харчуєтеся як і раніше, але маса тіла або збільшилася, або помітно знизилася. Ви відчуваєте постійний голод або, навпаки, втрачаєте апетит.

- Безсоння або сонливість стали вашим звичайним станом.

- Ви постійно відчуваєте надмірне збудження або млявість і загальмованість.

- Часто ви відчуваєте занепад сил і швидко стомлюєтеся.

- Вас турбує відчуття власної непотрібності, необгрунтовано вас мучить усвідомлення власної провини.

- Помітно знизилися ваші інтелектуальні здібності, вам важко концентрувати увагу і ухвалювати рішення.

- Ви часто думаєте про смерть, про самогубство. У вас були спроби звести рахунки з життям.

Глибокій депресії властиві не менш п`яти з перерахованих симптомів одночасно (якщо, звичайно, такі настрої не є рисами вдачі людини). Пригнічений настрій - перший і неодмінний сигнал будь-якої форми класичної депресії.