Полівітаміни небезпечні для здоров'я

Незалежне дослідження, розпочате в США, показало, що в кожній третій упаковці полівітамінів їх або не вистачає, або, навпаки, занадто багато. А це небезпечно для здоров`я.

Навесні лікарі особливо наполегливо рекомендують приймати полівітаміни. Причому у багатьох є тверда впевненість, що найкращі вітаміни - ті, що дорожчі, наприклад, американські.

Незалежна американська лабораторія ConsumerLab.com вивчила найпопулярніші комплекси різних цінових категорій. І побачила, що практично в кожній третій упаковці полівітамінів вміст інгредієнтів не відповідає інформації на упаковці. А частина виявилася ще й забруднена свинцем.

Всі три досліджених комплекси для дітей відзначилися надлишком вітаміну A, фолієвої та нікотинової кислот і цинку. А один із трьох містив аж потрійну дозу вітаміну А. Навіть при невеликому терміні прийому це може призвести до нудоти і порушенням зору, а при тривалому - викликати ламкість кісток і проблеми з печінкою. Надлишок нікотинової кислоти (вітамін В3) і цинку у дітей може викликати шкірний свербіж, недокрів`я та порушення імунітету.

Два з трьох вітамінних комплексів для чоловіків не відповідали нормам: один був забруднений свинцем, в іншому виявили надлишок фолієвої кислоти, що підвищує ризик раку простати. Один з чотирьох комплексів для жінок містив майже в два рази менше вітаміну А, ніж було написано на коробочці. Ще більше "недокладів" виявили в одному з п`яти комплексів для літніх і в одному з трьох для вагітних жінок.

Лабораторія не називає марки полівітамінів, так що її не можна запідозрити у замовності. Просто нагадує: не все те золото, що дорого коштує. Може, пора переходити на вітчизняні комплекси, які на порядок дешевші? Або хоча б перевірити їх на відповідність складу, заявленому на упаковці.

izvestia.ru