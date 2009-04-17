Розробили новий спосіб тривалого знеболення

Дослідники з дитячої лікарні міста Бостон (Массачусетс, США) розробили новий знеболюючий засіб тривалої дії, повідомляє Science Daily. Для цього учені уклали невеликі кількості сильного анестетика сакситоксина в жирові капсули, звані ліпосомами.

У своїй роботі учені випробовували два види ліпосом: що містять тільки сакситоксин, а також анестетик, що містить додавання дексаметазону – гормонального препарату, який підсилює дію знеболюючого. Після застосування ліпосом з сакситоксином анестезія продовжувалася протягом двох днів, після застосування ліпосом з двома препаратами – більше тижня.

За словами одного з дослідників доктора Деніела Кохейна (Daniel Kohane), перевага використання ліпосом із знеболюючим засобом всередині в тому, що їх застосування не викликає токсичних пошкоджень нервів і м`язів, які зазвичай виникають при введенні анестетиков.

Учені вважають, що новий засіб може бути використаний для анестезії в час і після хірургічних втручань, а також для лікування гострих і хронічних болів. Крім цього, нова методика підходить і для введення інших лікарських засобів.

medportal.ru