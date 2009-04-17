Київські лікарі три місяці не одержують обіцяних грошей

Столичні медики обурені — вони так і не дочекалися надбавок до платні, яку міська влада пообіцяла зберегти цього року, не дивлячись на кризу. Їх не виплачують вже як мінімум три місяці. А це 20% окладу. «Окрім міста, нам також не платить і держава: з нового року ми не бачимо 15% окладу за шкідливість», — говорить столичний лаборант Людмила К. За словами голови профспілок медиків Києва Лариси Канаровської, через жебрацьку зарплату недобір медперсоналу катастрофічний. Люди масово звільняються. «Влада обіцяла нам надбавки — що з літа минулого року платитимуть 50%, платили 20. А з січня надбавок взагалі немає!» — говорить «Сьогодні» Канаровська. «І на нас економлять, і на хворих. Постачальники перестали відпускати продукти в борг, і хворих в стаціонарах переконливо «просять» харчуватися за свій рахунок», — розповідає анестезіолог Солом’янської поліклініки №4 Людмила Курко.

А ось у Ірени Кільчицької своя думка: «У столиці працює більш як 800 приватних кабінетів. Звичайно, багато фахівців йдуть туди. Ми не можемо з ними конкурувати. Але фінансування йде безперебійне. Надбавки від міста повернуться з квітня. Правда, за перші три місяці, на жаль, ми їх платити не будемо — тоді бюджету ще не було, і гроші узяти ніде». «У бюджеті закладені надбавки 20% медикам, але ще йдуть узгодження, як саме виплачувати. Але вже в авансі за травень надбавку люди одержать», — підтвердив і заступник начальника главку охорони здоров`я Владимир Загородній.

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