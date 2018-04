На скільки схуднемо, виключивши з раціону газовану воду?

90% американських дітей і підлітків щодня вживають лимонад, фруктові і спортивні напої, енергетики і підсолоджений чай. Роблять вони це скрізь: у школі, удома, в ресторанах, в підприємствах фастфуду, причому до 70% випитого припадає на дім — батьки самі посилюють проблему. На школу, до речі, припадає всього 15%.

Фахівці факультету управління охороною здоров`я Колумбійського університету (Columbia University Mailman School of Public Health) на чолі з лікарем, доцентом кафедри Клер Ванг (Claire Wang), проаналізували дані про те, що саме діти у віці від 2 до 19 років їдять і п`ють протягом дня. Дані брали із звіту соціологічного опитування в рамках оцінки національного здоров`я і харчування починаючи з 2003-2004 років. Вони оцінювали ефект заміни солодких напоїв на воду шляхом підрахунку енергії спожитої рідини і паралельно з`ясували, що молоді люди не намагалися компенсувати зниження споживання цукровмісних напоїв і не почали більше їсти або пити. Тому кожна пляшка води замість банки содової або фруктового напою привела до простого скорочення споживаних калорій.

При підрахунках вийшло, що заміна солодких напоїв водою приводить до скорочення раціону на 235 калорій в день, повідомляють дослідники в своїй роботі, опублікованій в квітні в журналі «Архіви педіатрії і підліткової медицини» (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine).

Людина на 98% складається з води

Відомо, що кількість калорій, одержаних з солодких напоїв, складає більш ніж 10% від загального об`єму щодня одержаної з їжею енергії. Отже, просте скорочення солодкого пиття в раціоні зменшить зростаючі показники ваги у дітей. «Ці напої всього лише різновид сильно підсолодженої води, в якій у дітей немає потреби, — сказав автор роботи Стівен Гортмейкер (Steven Gortmaker), кандидат медичних наук, професор практики соціології здоров`я на факультеті охорони здоров`я в Гарварді (Practice of Health Sociology at the Harvard School of Public Health). — Вода не тільки завжди кращий спосіб утамувати спрагу, але і, до речі, найдешевший напій, та і, що важливо, екологічно чистий. За однієї умови: коли ми знаємо, з якого джерела вона до нас поступила».

newsland.ru