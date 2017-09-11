Сьогодні у Києві відбудеться нарада з питань розвитку сільської медицини
09:32, 11 вересня 2017Країна
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Місце проведення заходу: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.
Порошенко / УНІАН
Сьогодні президент України Петро Порошенко візьме участь у нараді з питаньрозвитку сільської медицини.
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Як повідомляє прес-служба глави держави, участь Порошенка у нараді запланована на 12.00.
Місце проведення заходу: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця (проспект Перемоги, 36)
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