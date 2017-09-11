Сьогодні у Києві відбудеться нарада з питань розвитку сільської медицини

09:32, 11 вересня 2017
Країна
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Місце проведення заходу: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

УНІАН

Сьогодні президент України Петро Порошенко візьме участь у нараді з питаньрозвитку сільської медицини.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, участь Порошенка у нараді запланована на 12.00.

Місце проведення заходу: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця (проспект Перемоги, 36)

Акредитацію представників ЗМІ проводить Департамент прес-служби АПУ за тел.: 044 255-78-13 до 15:00 10 вересня.

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Теги: #корупція у медицині#сільська медицина