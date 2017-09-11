Сьогодні у Києві відбудеться нарада з питань розвитку сільської медицини

Місце проведення заходу: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

Сьогодні президент України Петро Порошенко візьме участь у нараді з питаньрозвитку сільської медицини. Читайте такожПорошенко визнав, що отримати медичну допомогу в сільській місцевості майже неможливо Як повідомляє прес-служба глави держави, участь Порошенка у нараді запланована на 12.00. Місце проведення заходу: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця (проспект Перемоги, 36) Акредитацію представників ЗМІ проводить Департамент прес-служби АПУ за тел.: 044 255-78-13 до 15:00 10 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter