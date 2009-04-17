Ефективний метод діагностики раку матки

Американські вчені з університету Техаса виявили швидкий спосіб визначення хвороб ендометрію - внутрішньої оболонки матки. Запалення цих тканин часто призводить до ракових пухлин у жінок.

Для встановлення діагнозу лікарі зазвичай практикують так звану сліпу біопсію: довільно беруть на аналіз шматочки тканин ендометрію. Але цей метод, за словами американських фахівців, вкрай ненадійний.

"За даними дослідження, сліпа біопсія пропустила 15 з 16 доброякісних пухлин і близько 30% злоякісних пухлин", - розповіла професор Еліза Мосхос. Однак тепер вчені запропонували застосовувати метод внутрішньоматкової діагностики ультразвуком, щоб отримати повну картину стану ендометрію і брати на аналіз тільки ті ділянки тканин, які викликають побоювання.

Автори дослідження рекомендують усім жінкам, які скаржаться на аномальні кровотечі, негайно робити ультразвукове дослідження ендометрію, щоб відразу визначити причину захворювання.

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