Ефективний метод діагностики раку матки
Винахід американських вчених
Американські вчені з університету Техаса виявили швидкий спосіб визначення хвороб ендометрію - внутрішньої оболонки матки. Запалення цих тканин часто призводить до ракових пухлин у жінок.
Для встановлення діагнозу лікарі зазвичай практикують так звану сліпу біопсію: довільно беруть на аналіз шматочки тканин ендометрію. Але цей метод, за словами американських фахівців, вкрай ненадійний.
"За даними дослідження, сліпа біопсія пропустила 15 з 16 доброякісних пухлин і близько 30% злоякісних пухлин", - розповіла професор Еліза Мосхос. Однак тепер вчені запропонували застосовувати метод внутрішньоматкової діагностики ультразвуком, щоб отримати повну картину стану ендометрію і брати на аналіз тільки ті ділянки тканин, які викликають побоювання.
Автори дослідження рекомендують усім жінкам, які скаржаться на аномальні кровотечі, негайно робити ультразвукове дослідження ендометрію, щоб відразу визначити причину захворювання.