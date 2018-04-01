Ефект втомлених очей

Час нині такий, що практично кожен використовує в своєму житті комп`ютер. Причому не тільки під час дозвілля, а все більше в професійній діяльності. Комп`ютер став мало не головним інструментом роботи. І тому не дивно, що проблеми із зором займають лідируючі позиції в списку професійних офісних захворювань. А починається все украй невинно – зі звичайної втоми очей.

Наші очі сигналізують нам про те, що вони втомилися різними способами:

• Почервонінням слизової

• Больовими відчуттями у ділянці очей

• Зорові порушення (пелена, двоїння)

• Сльозоточивість або сухість очей

• Синдром псевдоприсутності в оці стороннього предмету

Причому поширена думка про шкоду радіації екрану – помилка. Ефект радіації, само собою, є, але він такий мінімальний, що приписувати йому згубну дію - явне перебільшення. Для недопущення проблем із зором важливий комплексний підхід.

Повітря в офісному приміщенні Офісні приміщення грішать тим, що в них спалюється кисень, і показники вологості – низькі, що особливо актуально до кінця робочого дня. Слизова ока дуже чутлива до цих показників повітря. Тому приміщення офісу потрібно провітрювати регулярно. Непогано було б встановити спеціальні освіжувачі повітря - іонізатори. Ці заходи не виключають необхідності самим виходити на свіже повітря, хоч би пару разів протягом дня. Привід, як правило, знайти нескладно, лише б не полінуватися зробити це.

Поза на робочому місці

Щоб не виникало порушення кровообігу, що для зору вкрай важливо, ваша поза повинна бути правильною. А це, перш за все, пряма спина, злегка нахилена назад. Положення рук має бути, як при грі на фортепіано, для чого важлива занижена щодо поверхні столу поличка для клавіатури. Добре, якщо руки опущені на підлокітники і зап`ястя розслаблені так, щоб працювали тільки пальці, а не вся рука. Ще важливо, щоб ноги стояли на підлозі або на підставці, і не були закинені нога за ногу, схрещені або висіли в повітрі.

Монітор

Тут все банально, тисячу разів сказано і відомо кожному. Але оскільки користувачі не дуже-то дотримують відомих вимог, не зайвим буде пригадати про них:

1. Стандартний монітор повинен знаходитися на відстані витягнутої руки.

2. Центр монітора повинен бути на 15 см нижче за рівень очей.

3. Яскравість монітора повинна бути приглушена, тобто трохи темніша, ніж вам здається.

4. Частота розгортки не нижче 60 Гц.

Не слід також забувати і про ефект відбитого світла – за монітором і перед монітором не повинно бути вікна.

Зоровий режим

Перерви в роботі треба робити кожну годину по 5 хвилин. Але почніть хоча б з якихось перерв, а потім вийдете на оптимальний режим.

Вправи, що знімають втому очей

При елементарності цих вправ, їхній відновний ефект дуже високий. Але користь від цих вправ буде істотнішою, якщо вдасться робити їх кілька разів протягом робочого дня.

• Занурення у пітьму. Досить просто закрити очі, але краще - щільно прикрити їх руками.

• Моргання. Моргати потрібно швидко та інтенсивно. Критерій тривалості – відчуття втоми очних м`язів.

• Обертання. Причому, всі можливі: кола, у сторони, вгору-вниз.

• Переводьте погляд від ближньої точки на дальню, і навпаки. Фіксуватися на певній крапці – обов`язково.

• Світло-пітьма. Переводьте погляд від об`єкту, що знаходиться на світлі на об`єкт у пітьмі.

• Масаж. Масажуйте бровні дуги від перенісся до скронь, потиличну ділянку, ділянку шийних хребців і плечовий пояс.

• Умивання. Покласти на очі тампони із заспокійливими розчинами на робочому місці неможливо, то можна замінити цю процедуру умиваннями. Краще всього використовувати ромашковий або міцний чорний чай.

Очі – дзеркало душі. А для жінки це ще зброя чарівності і спокушання. У ваших очах ніяк не повинно бути відбитку 8-мигодинного робочого дня, проведеного за комп`ютером. Тільки свіжість, тільки шарм, тільки сексуальність.

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