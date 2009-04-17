У США відбудеться масштабний конкурс по біотехнологіям

Понад 100 лабораторій з усього світу змагатимуться цього тижня в Бостоні у створенні найкращого біомеханізму.

Головна умова конкурсу полягає в тому, що всі деталі в механізмі повинні бути органічного походження.

"Багато хто говорить, що це занадто складно і нездійсненно, але щороку ми отримуємо результати, що доводять, що це можливо", - каже Меган Лізард, помічник директора конкурсу, що проводиться за підтримки Массачусетського інституту технологій.

Якщо на першому конкурсі в 2004 році було лише 5 команд, то в цьому році - більше 100. Головний приз буде вручено в листопаді. Ним за традицією стане велика срібна Лего-цегла, що символізує "біоцеглинки".

Повідомляється, що в минулому році переможці конкурсу так видозмінили кишкову паличку, що вона стала "камікадзе" в боротьбі з патогенами, а пізніше їм вдалося використати її проти ракових клітин під час експериментів над лабораторними мишами.

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