Зеленку і йод вилучають з продажу

Росздравнадзор (Російська Федерація) вилучатиме з продажу йод і "зеленку" невідомих виробників, повідомив на прес-конференції в РІА Новини начальник управління ліцензування і правового забезпечення відомства Сергій Максимов.

За його словами, йдеться про лікарські засоби, що знаходяться в упаковках у формі фломастера, виробником упаковки є ТОВ "Леккер". Проте інформації про виробника самого лікарського засобу, термін його придатності і склад немає. Йод, "зеленка" і перекис водню в такій упаковці продають в аптеках всіх регіонів РФ за ціною 30 рублів.

"Зараз ми робимо заходи, аби вилучити із звернення це так званий виріб медичного призначення. Як би ви уважно не читали етикетку, ви не зрозумієте, що знаходиться усередині, і хто виробив те, що знаходиться усередині", - сказав Максимов.

Він відзначив, що згідно висновку експертизи, деякі препарати дійсно містять справжні лікарські засоби.

Проте, на думку Максимова, реалізація виробу з невідомим вмістом "як мінімум представляє небезпеку населенню".

За його словами, продавати йод в пластикових упаковках - це "божевілля", оскільки протягом 1,5 місяців ліки можуть випаруватися.

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