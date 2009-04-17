В оздоровницях Криму – дефіцит кваліфікованих лікарів

Установи санаторно-курортної сфери Криму зіткнулися з проблемою дефіциту кваліфікованих лікарів. Про це, виступаючи на IX Конгресі курортологов і фізіотерапевтів Автономної республіки Крим, що проходив в Евпаторії, заявив професор Микола Каладзе.

По даним, які привів завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії Кримського державного медичного університету імені Георгіївського, в автономії не вистачає лікарів-педіатрів, а також "вузьких фахівців" - ортопедів, гінекологів, фізіотерапевтів, ендокринологів, фахівців лікувальної фізкультури і інших. "Кількість лікарів, що мають спеціальну підготовку, з кожним роком у нас катастрофічно зменшується, а заповнити цю прогалину надзвичайно складно. І це викликає велику тривогу", - підкреслив професор.

До того ж, як відзначив Микола Каладзе, сьогодні проблемним є і питання підвищення кваліфікації лікарів, що поки що працюють в оздоровницях Криму.

ami-tass.ru