Президент України Петро Порошенко закликає народних депутатів не затягувати з ухваленням медичної реформи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час наради щодо розвитку сільської медицини сьогодні в Києві.

За його словами, значна частина українського народу просто позбавлена права на отримання якісних медичних послуг через те, що законсервована абсолютно неефективна радянська система охорони здоров’я.

«Урядом була розроблена медична реформа. Зважаючи на те, що вона має певні недоліки, існує процедура обговорення для того, щоб ці недоліки усунути. Моїм рішенням питання медичної реформи було винесено на засідання Нацради реформ», - наголосив президент.

За словами Порошенка, в законопроект щодо медичної реформи були внесені суттєві доопрацювання.

«Нацрада реформ схвалила проект, і хотів би звернутися з проханням до наших народних депутатів, причому не обов’язково з коаліції, щоб вони доклали максимум зусиль і не затягували прийняття медичної реформи», - підкреслив глава держави

«Не подобається щось - критикуєте, будь ласка, будемо робити максимум, щоб все врахували. Але заморозити статус-кво – це найгірше з будь-яких можливих рішень», - резюмував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з кількох необхідних для проведення медичної реформи.