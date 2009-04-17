25 жителів Центрального Китаю померли від ентеровірусу

13:36, 17 квітня 2009
Країна
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Потепління погіршить ситуацію?

До теперішнього часу в провінції Хенань /Центральний Китай/ зареєстровано в цілому 25 випадків загибелі від ентеровірусу. Про це повідомляє Синьхуа з посиланням на начальника Управління охорони здоров`я даної провінції Хуан Вей.

У провінції Хенань  зареєстровано 30 тис. 877 випадків зараження ентеровірусом. По  цьому показнику Хенань займає перше місце в Китаї. У провінції  9 тис. 283 людини були госпіталізовані, з них 274 людини  знаходяться у важкому стані.  У міру потеплення існує небезпека подальшого  розповсюдження ентеровірусу,  попереджає Управління охорони здоров`я провінції Хенань.

ami-tass.ru

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