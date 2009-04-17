25 жителів Центрального Китаю померли від ентеровірусу

До теперішнього часу в провінції Хенань /Центральний Китай/ зареєстровано в цілому 25 випадків загибелі від ентеровірусу. Про це повідомляє Синьхуа з посиланням на начальника Управління охорони здоров`я даної провінції Хуан Вей.

У провінції Хенань зареєстровано 30 тис. 877 випадків зараження ентеровірусом. По цьому показнику Хенань займає перше місце в Китаї. У провінції 9 тис. 283 людини були госпіталізовані, з них 274 людини знаходяться у важкому стані. У міру потеплення існує небезпека подальшого розповсюдження ентеровірусу, попереджає Управління охорони здоров`я провінції Хенань.

ami-tass.ru