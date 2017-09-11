Порошенко: в Україні лише 17% ФАПів та амбулаторій забезпечено транспортом

Програмою реформування сільської медицини передбачено запровадження консультацій через Інтернет.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Петро Порошенко заявив під час наради з питань розвитку сільської медицини.

Він зазначив, що Україна є не лише однією з найбільших за площею країн Європи, а й країною, де найбільша частина населення проживає у сільській місцевості, – 33%.

При цьому президент підкреслив, що рівень медичних послуг є абсолютно незадовільним.

«Поточний стан – він жахливий. Лише 17% фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій забезпечені транспортом. Не вистачає обладнання, ліків, в значній частині фельдшерсько-акушерських пунктів немає медичного персоналу. Ми платимо дуже дорогу ціну за уповільнення реформування медицини», - наголосив він.

Глава держави нагадав, що, зважаючи на жахливий стан справ у медичній сфері у сільській місцевості, за його дорученням була розроблена програма реформи сільської медицини.

Ця програма, на переконання президента, «дає сучасні відповіді на виклики, які існують зараз перед державою».

Серед новацій, які пропонується запровадити, – телемедицина, повідомив президент. За його словами, в кожному ФАПі, амбулаторії будуть створені умови, аби медичний працівник зміг зробити якісне обстеження пацієнта та отримати консультацію від своїх колег з району чи більш кваліфікованих профільних лікарів.

«Буде проведений широкополосний Інтернет. Медичний працівник, який буде мати мотивацію там працювати, матиме доступ для того, щоб отримати консультацію найкращого фахівця», - сказав Порошенко.

За його словами, також сімейний лікар на рівні району матиме можливість дати направлення, рекомендувати або зробити запит на консультацію фахівців вищої категорії – професорів, щоб зберегти ту «золоту годину», яка має надзвичайне значення для пацієнтів при багатьох захворюваннях.

«Буде обладнано мінімальним пакетом для проведення лабораторних досліджень для того, щоб консультант приймав рішення, базуючись на об’єктивній інформації, яка буде в його розпорядженні. Зможемо зробити все, щоб надати першу медичну допомогу», - додав глава держави, висловивши переконання, що це сучасні технології, які ми не маємо права не застосовувати.