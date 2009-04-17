Нова корпорація випускатиме 11 ліків від ВІЛ-інфекції

Фармацевтичні корпорації GlaxoSmithKline і Pfizer оголосили про свій намір створити сумісну компанію, яка займатиметься дослідженнями і розробкою препаратів для лікування ВІЛ-інфекції, повідомляє АР.

Glaxo, яка має в своєму розпорядженні широкий асортимент антиретровірусних засобів, володітиме 85-процентною часткою в новій компанії. Тоді як Pfizer, яка на даний момент не має такого багатого асортименту, але активно веде розробки великої кількості препаратів, володітиме іншими 15 відсотками.

Нова сумісна компанія випускатиме одинадцять лікарських засобів, серед яких препарати «Комбівір» (зидовудин + ламивудин) і «Кивекса» (абакавир + ламивудин), незареєстрований в Росії Selzentry/Celsentri (маравирок), а також шість нових ліків, чотири з яких проходять зараз клінічні дослідження.

За словами представників Glaxo і Pfizer, нова компанія зможе контролювати близько 20 відсотків ринку препаратів, що росте, для лікування ВІЛ-інфекції. Виходячи з даних за минулий рік, об`єм продажів сумісної компанії оцінюється в 2,4 мільярда доларів.

medportal.ru