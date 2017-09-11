Порошенко заявив, що награбовані кошти колишньої влади мають бути спрямовані на розвиток сільської медицини

Президент Петро Порошенко наголошує, що дистанційні консультації лікарів мають бути для жителів сіл безоплатними.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав під час наради з питань розвитку сільської медицини, коментуючи положення програми розвитку сільської медицини.

«Маємо зробити максимум для того, щоб прискорити запровадження цієї програми», - сказав глава держави.

Він зазначив, що для цього має бути запроваджений широкополосний Інтернет, запроваджений 4G-зв'язок, встановлене необхідне обладнання, проведені необхідні будівельні роботи, а також добре вмотивовані лікарі в сільській місцевості та фахівці, які надаватимуть консультації дистанційно.

«І головне – для мешканця села ця послуга має бути безкоштовною. Це принципово. Держава має можливість захистити громадянина», - додав президент.

Крім того, глава держави повідомив, що має намір звернутися до Кабінету міністрів та Верховної Ради з проханням передбачити у держбюджеті на наступний рік кошти на фінансування програми розвитку сільської медицини.

Також, на переконання Порошенка, цілком справедливим і правильним буде спрямування частини награбованих коштів, вилучених Генеральної прокуратурою у представників колишньої влади, на розвиток медичної галузі у сільській місцевості.

«Значну частину спрямувати саме на розвиток цієї програми – як разових інвестицій, так і у вигляді субвенцій», - сказав Порошенко.

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Президент подякував лікарям, своїй команді, урядовцям та представника Міністерства охорони здоров’я за дуже ефективну і конструктивну роботу, яка спрямована на запровадження сучасних технологій на селі. Він зазначив, що програма, так само, як і медична реформа загалом, також відкрита для повного і детального обговорення.

Як повідомляв УНІАН, за дорученням президента фахівці розробили програму реформи сільської медицини, якою, серед іншого, передбачено телемедицину.

Згідно з програмою, у всіх ФАПа та сільських амбулаторіях буде проведено широкополосний Інтернет і створені умови, аби медики могли якісно обстежувати пацієнтів та отримувати консультації від своїх колег з району чи більш кваліфікованих профільних лікарів.