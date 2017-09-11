Порошенко сподівається, що Світовий банк надасть підтримку для впровадження телемедицини у селах

Президент Петро Порошенко сподівається, що Світовий банк надасть Україні підтримку при реалізації програми із запровадження телемедицини у селах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав під час наради з питань розвитку сільської медицини.

Президент повідомив, що під час міжнародних візитів серед питань, які обговорювались з лідерами європейських держав, були також питання успішного досвіду застосування телемедицини та надання медичної допомоги громадянам.

Читайте такожПорошенко заявив, що награбовані кошти колишньої влади мають бути спрямовані на розвиток сільської медицини

Він зазначив, що отримав запевнення у реальній підтримці і допомозі запровадження таких технологій в Україні.

«Ми говорили з президентом Світового банку під час мого візиту у Вашингтон. Я сподіваюсь, що до кінця року він буде в Україні, і це буде окрема програма – підтримки телемедицини на селі в Україні», - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за дорученням президента фахівці розробили програму реформи сільської медицини, якою, серед іншого, передбачено телемедицину.

Згідно з програмою, у всіх ФАПа та сільських амбулаторіях буде проведено широкополосний Інтернет і створені умови, аби медики могли якісно обстежувати пацієнтів та отримувати консультації від своїх колег з району чи більш кваліфікованих профільних лікарів.