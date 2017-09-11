Вчені назвали продукти, які активізують роботу мозку

Продукти, багаті мононенасиченими жирними кислотами, зокрема, оливкова олія, горіхи, авокадо, підвищують інтелект, повідомляє The Hindustan Times. Дослідження показали, що інтелект був пов'язаний з дорсальною системою уваги, яка важлива для виконання завдань, що вимагають уваги, і повсякденних справ.

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Зокрема, загальний рівень інтелекту визначався тим, наскільки ефективно описана мережа була функціонально організована. Мононенасичені жирні кислоти грали тут не останню роль. Дані кислоти опинилися у тісній зв'язці з дорсальною системою уваги і з тим, наскільки система оптимально працює, зазначає Арон Барбі з Університету Іллінойсу.

Дослідження раціону добровольців і рівня їхнього інтелекту виявили, що люди з високим рівнем мононенасичених жирних кислот у крові мали впорядковану структуру у дорсальній системі уваги. Тож, мононенасичені жирні кислоти здатні реально впливати на пізнавальні здібності, заявляє Барбі.