Чи вистачає вашому організму йоду?

Визначити це легко. Візьміть ватяну паличку і нанесіть на внутрішній бік передпліччя або стегна йодну сітку. Розмір квадратиків має бути близько сантиметра. Якщо нанесений йодом малюнок зникне через 2-3 години, ваш організм відчуває дефіцит цього мікроелемента. Сітка пропала через 6-8 годин - вміст йоду злегка знижений. Йод в нормі, якщо малюнок видно добу. А ще імовірно його не вистачає тим, кому подобається фіолетовий колір. Чомусь саме люди з симптомами йододефіциту надають йому перевагу. Недарма французький хімік Гей-Люсак придумав назву цьому елементу від грецького слова «jodes» - «фіолетовий». Пари йоду дійсно мають інтенсивно-фіолетовий колір. Ще одна цікава деталь - вміст йоду в організмі коливається залежно від пори року. Восени-взимку вона знижується, а пік припадає на травень-червень.

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