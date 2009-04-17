"Перезавантаження" імунної системи допомогло в лікуванні діабету

Американським і бразильським дослідникам вдалося позбавити хворих діабетом 1 типу від інсулінової залежності за допомогою своєрідного "перезавантаження" імунної системи.

У сумісному дослідженні учених з Північно-західного Університету в Чікаго, штат Ілінойс, США, і Регіонального центру крові в Рібейран-прету, штат Сан-Паулу, Бразилія, взяли участь 23 людини з цукровим діабетом 1 типу, що знаходяться на замісній інсулінотерапії.

Спочатку у хворих забирали і консервували стовбурові клітини кісткового мозку. Потім за допомогою хіміотерапії знищували всі імунні клітини пацієнтів з метою очищення організму від тієї їх популяції, яка атакує острівцеві клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін (саме цей процес лежить в основі діабету 1 типу). Після цього імунну систему відновлювали консервованими стовбуровими клітинами.

Позитивний ефект від лікування був досягнутий у 20 учасників експерименту. 12 пацієнтів до теперішнього часу не потребують ін`єкцій інсуліну, при цьому один з них пройшов "перезавантаження" імунітету п`ять років тому, четверо – три роки, троє – два роки, а інші – рік тому.

Коли в 2007 році були опубліковані попередні результати дослідження, деякі учені піддали їх критиці, стверджуючи, що поліпшення у пацієнтів могло наступити через призначення хіміотерапії. Дослідники спростували це тим, що у всіх учасників експерименту після лікування спостерігалося стійке підвищення концентрації в крові С-реактивного білка, який є одним з продуктів реакцій синтезу інсуліну.

medportal.ru