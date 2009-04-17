У Тисі перевищена концентрація важких металів у 4 рази

У Тисі через прорив продуктопроводу в Румунії зафіксовано перевищення концентрації важких металів у 2-4 рази.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, 16 квітня в результаті прориву напірного трубопроводу на станції очистки шламових вод гірничо-видобувного підприємства в районі м. Бая Борша (Румунія) сталося аварійне забруднення р. Секу, притоки ріки Цісла. Ця притока, у свою чергу, впадає в р. Вішку - ліву притоку річки Тиси, найбільшої водної артерії Закарпаття.

За інформацією Водного управління Сомеш-Тиса Національної адміністрації «Води Румунії» м. Клуж-Напока (Румунія), аварійне забруднення в р. Вішеу ними було виявлено о 10.00 16 квітня. Відстань від місця аварії, за повідомленням екоінспекції, до українсько-румунського кордону (с. Ділове, Рахівський район) становить 72 км, тому транскордонне забруднення поверхневих вод досягло кордону України дуже швидко - близько 13.00 того ж дня. Інспекція ж отримала від румунської сторони повідомлення про аварію о 13.30. Об`єми аварійного скиду румунською стороною уточнюються.

Про ситуацію, стверджують в Держекоінспекції Закарпаття, одразу поінформували Мінприроди України, Державну екологічну інспекцію, Закарпатську ОДА, Головне управління МНС в Закарпатській області, Управління СБУ в Закарпатській області, обласну прокуратуру, Верхнє-Тисянську інспекцію охорони навколишнього природного середовища та водного господарства в Угорщині.

В Держеконіспекції Закарпатської області також повідомляють, що рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації було тимчасово призупинено забір води із поверхневих водозаборів на р. Тиса, зокрема в містах Тячів та Хуст. Станом на 12-ту годину 17 квітня водопостачання відновлено.

У той же час відділом інструментально-лабораторного контролю Інспекції встановлений постійний контроль за якістю поверхневих вод прикордонної ріки Тиса. Відбори та дослідження проб на вміст важких металів здійснюються по 6 створах контролю. «За результатами аналітичних досліджень перевищення концентрації забруднюючих речовин (важких металів, зокрема: цинк, залізо, мідь) встановлено від 2 до 4 разів», - йдеться у повідомленні.

Також у ньому сказано, що Державна екологічна інспекція в Закарпатській області запросила від румунської сторони дані аналітичних досліджень в місці аварійного забруднення р. Вішеу та її приток. Станом на 12.00 17 квітня від Водного управління Сомеш-Тиса Національної адміністрації «Води Румунії» м. Клуж-Напока (Румунія) не отримано жодних результатів гідрохімічних досліджень.