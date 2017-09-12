Інфекціоніст прогнозує зростання кількості хворих на грип в Україні

В епідемічному сезоні 2017-2018 хворих на грип в Україні буде більше, ніж торік.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завкафедрою інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська.

За її словами, щороку в країні циркулює кілька штамів грипу.

«У 2009 році ми отримали Н1N1, пов'язаний з тяжкими формами захворювання. Ніхто не зміг передбачити, яка пандемія буде в 2009 році. Подібною була ситуація і в 2015 році. Ніхто не зміг спрогнозувати, що в сезоні буде домінувати Н1N1. Клініцисти завжди бояться домінування Н1N1 (різновид іспанки), який був причиною тисяч смертей», - зазначила Голубовська.

За її словами, за прогнозами Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій, в епідемічному сезоні 2017-2018 рр. очікується збільшення на 14% загальної кількості хворих на грип порівняно з минулим роком.

"Також, можливо, люди будуть більше хворіти через вірус Н3N2. Сподіваємося, що Н1N1 не буде таким агресивним, хоча цього року він має інший різновид - не Каліфорнія, а Мічиган. Це один і той самий штам, але видозмінений», - зазначила епідеміолог.

Також Голубовська наголосила, що потрібно обов'язково робити щеплення проти грипу.

«На відміну від штаму Н3N2, який викликає пік захворюваності і смертності серед людей похилого віку, при штамі Н1N1 пік смертності припадає на працездатне населення - в 2009 році вмирали люди віком 25-49 років, у 2015 році - 53-55 років. Штам Н1N1 також уражує фактично виключно групи ризику - пацієнти з надмірною масою тіла, пацієнти з інсулінорезистентністю, про яку у нас не знає близько 80% людей, що у них існує такий стан, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, з астмою, з цукровим діабетом і ті, які довгий час приймають ацетилсаліцилову кислоту, аспірин через кардіологічні проблеми. Такі люди повинні серйозно подумати про вакцинацію. Тим більше, якщо їх робота пов'язана з частими відрядженнями», - сказала Голубовська.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВООЗ, в епідемічному сезоні 2017-2018 років в Україні будуть циркулювати штами вірусу грипу А/Michigan/45/2015 року, подібний до A(H1N1), А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008.