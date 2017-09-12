В Україні поки немає вакцини проти вірусів грипу, які будуть циркулювати в цьому епідсезоні

В Україні поки немає зареєстрованої вакцини від штамів грипу, які будуть циркулювати в епідемічному сезоні 2017-2018 рр.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська.

«Ідеально вакцинуватися за кілька місяців до початку підйому епідемічного сезону. Зараз його (підйому захворюваності) немає ні в Україні, ні в Європі. Поки що низькі рівні захворювання. Але грип може з'явитися в будь-який час і абсолютно непередбачувано. У 2015 році смертельні випадки були вже в листопаді, коли в одній сім'ї від грипу загинули мати і дочка», - зазначила Голубовська.

Вона акцентувала, що поки неможливо спрогнозувати піки захворюваності на грип в Україні.

«Ми можемо прогнозувати, коли почнеться епідемія, за її динамікою. А зараз абсолютно не можемо сказати. Зазвичай з листопада по березень, а коли буде пік цього, поки що ніхто не може сказати. Треба розуміти, вакцина не запобігає розвитку захворювання, але убезпечує від тяжких форм грипу. При грипі найголовніше завдання для хворого - вижити. Тому вакцинуватися потрібно», - наголосила Голубовська.

Вона зазначила, що в перший же день лихоманки хворий повинен звернутися до лікаря.

«Це відповідальність хворого. Величезна проблема - самолікування. Хворі починають приймати ті препарати, які при штамі Н1N1 взагалі протипоказані, зокрема аспірин. Його просто не можна приймати при цьому грипі. Були випадки, коли людина звертається на 10-й день хвороби, коли грип вже викликає незворотні процеси в легенях», - сказала Голубовська.

До повідомляв УНІАН, раніше Голубовська спрогнозувала, що в епідемічному сезоні 2017-2018 рр. хворих на грип в Україні буде більше, ніж минулого року.

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За даними ВООЗ, в епідемічному сезоні 2017-2018 років в Україні циркулюватимуть штами вірусу грипу А/Michigan/45/2015 року, подібний до A (H1N1), А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008.

Прогнози щодо циркуляції штамів вірусу грипу ґрунтуються на аналізі тогорічної циркуляції. Після отримання рекомендацій виробники вакцин можуть починати їх виготовлення.

Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Вакцинуватися від грипу лікарі рекомендують, починаючи з вересня, проте можна робити щеплення упродовж всього сезону.