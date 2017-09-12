В Україну йде небезпечний вірус грипу: самолікування може призвести до смерті

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська закликала українців при перших симптомах грипу звертатися до лікарів і не займатися самолікуванням.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Голубовська сказала сьогодні на прес-конференції.

Вона повідомила, що основними симптомами грипу є висока температура тіла, біль за грудиною.

Професор наголосила, що хворі повинні обов'язково вчасно звертатися до медиків, а лікарі - дуже уважно ставитися до пацієнтів з грипом.

«В Україні є постійна проблема - ніхто з грипом не звертається в першу добу до фахівців. Всі займаються самолікуванням і починають приймати ті препарати, які навіть протипоказані. Легкі і середні форми грипу важко відрізнити від респіраторних захворювань. Але тяжкі форми і середньотяжкі мають досить чітку картину перебігу. Насамперед, це висока температура тіла. Все-таки в переважній кількості випадків, за винятком імунодефіцитних осіб, висока температура корелюється зі ступенем тяжкості грипу», - сказала Голубовська.

Вона наголосила, що дуже важливий симптом грипу - біль і відчуття тяжкості за грудиною, що особливо посилюються при кашлі.

«Це дуже характерний симптом. І має дуже насторожити щодо грипу. Тому що пік ураження респіраторної системи при грипі - на трахею. Також при грипі спостерігається специфічна зміна в ротоглотці - особлива зернистість (це вже повинен лікар звертати увагу). За наявності цих симптомів вже не можна виключати грип. Коли у людини вже починається кровохаркання - це дуже поганий симптом», - зазначила Голубовська.

За її словами, грип - найбільш вивчена, але найменш зрозуміла з усіх хвороб.

«Лікарям буває дуже складно діагностувати грип. Ми постійно працюємо, навчаємо лікарів, на що саме звертати увагу, на кого з груп ризику звертати увагу. Грип - це клінічний діагноз, його повинні ставити клініцисти. Ніхто не повинен чекати жодного лабораторного підтвердження. Ніяких експрес-тестів... Вони мають тільки орієнтовне значення, але вони не повинні впливати на постановку лікарем діагнозу. При грипі Н1N1 (так званий свинячий грип - УНІАН) взагалі не рекомендується користуватися експрес-тестами», - сказала Голубовська.

Як повідомляв УНІАН, раніше Голубовська спрогнозувала, що в епідемічному сезоні 2017-2018 рр. хворих на грип в Україні буде більше, ніж минулого року.

Також, за даними Голубовської, в Україні поки що немає зареєстрованої вакцини від штамів грипу, які циркулюватимуть в епідемічному сезоні 2017-2018 рр.

За даними ВООЗ, в епідемічному сезоні 2017-2018 років в Україні циркулюватимуть штами вірусу грипу А/Michigan/45/2015 року, подібний до A (H1N1), А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008.

Прогнози щодо циркуляції штамів вірусу грипу ґрунтуються на аналізі тогорічної циркуляції. Після отримання рекомендацій виробники вакцин можуть починати їх виготовлення.

Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Вакцинуватися від грипу лікарі рекомендують, починаючи з вересня, проте можна робити щеплення упродовж всього сезону.