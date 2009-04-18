Як спланувати народження дитини?

Час зачаття дитини зумовить його стать і його долю, вважали вдавнину. Зараз, коли ми знаємо про існування біоритмів – чергування слушних і несприятливих моментів для будь-яких явищ в нашому житті, стародавні повір`я, пов`язані із зачаттям, не здаються такими вже наївними. Плануючи народження спадкоємця, можливо, єдиного в сім`ї, багато хто не проти прислухатися до порад предків і вибрати для цієї важливої і сокровенної події найбільш сприятливий сезон. А що із цього приводу думають учені? Розповідає біоритмолог, кандидат медичних наук Наталія Мирська.

Восени або навесні? Існує повір`я: кращий час для зачаття – весна і літо. Насправді навесні і літом сексуальна активність людей дійсно зростає. Світловий день стає довшим, на сонячному світлі підвищується активність гіпофізу, і організм починає виробляти більше статевих гормонів та гормонів задоволення. Поки було темно, він все більше продукував мелатоніну, що викликає або депресію, або агресію. Ні те ні інше вдалому сексу ніяк не сприяє.

Свого максимуму необхідні для зачаття гормони досягають до кінця літа. Виходить, кращим часом для створення нового життя буде рання осінь. Діти, що народилися в світлий і теплий час (відлічіть 9 місяців від початку осені), завжди вважалися міцнішими і здоровішими.

Складники здоров`я Помиляються і ті, хто вважає кращим часом для зачаття зиму. Деякі переконані: чим холодніша погода, тим вища якість сперми. Але і це не зовсім так. Температура дійсно впливає на сперматогенез. Дуже висока заважає виробленню необхідної кількості сперматозоїдів, тому літня спека не сприяє зачаттю. Але і лютий мороз не корисний для чоловічої статевої системи.

Оптимальною для утворення сперматозоїдів вважається температура в мошонці не вище, але і не нижче 33°. Підтримувати її такий найлегше в помірно прохолодну пору року, тобто навесні або осінню. Пам`ятаючи про те, що організм навесні у нас ще не «наковтався» сонечка, ми в своїх розрахунках знову звертаємося до золотої осені.

На користь осіннього зачаття схиляються і ті фахівці, хто займається вивченням сезонних біоритмів. Невипадковий весільний бум в російському селі, як правило, припадав саме на осінь, і, відповідно, більше дітей народжувалося влітку.

Сприятливість зачаттю значно більше залежить від харчування, ніж від пори року. Ніякі біоритми не допоможуть, якщо ваш організм недоотримує необхідні для вироблення статевих клітин йод, тваринні білки і вітаміни. І, навпаки, якщо дитина зачата хай і «не в сезон», але здоровими батьками, за неї можна не турбуватися.

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