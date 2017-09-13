Медики розповіли, кому не можна їсти винограду

Медики відзначають, що в ягодах винограду міститься від 2,5 до 6% вільних і пов'язаних у вигляді солей органічних кислот. 60% яблучної кислоти, 40% - винної, глюконової, лимонної, бурштинової, щавелевої. Вільні кислоти надають ягодам кислого смаку.

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В ягодах винограду є необхідні організму людини мінеральні солі і мікроелементи. Більше 60% всіх елементів становить калій, який покращує роботу серця і нирок. Вони часто є структурними елементами ферментів, гормонів, вітамінів, білків і низки важливих органічних комплексів.

У винограді міститься велика кількість необхідних людині вітамінів. У 100 г винограду - 2-15 мг аскорбінової кислоти, 0,1-0,2 мг каротину, 1,2-1,3 мг токоферолів, 0,02-0,05 мг рибофлавіну, 0,06-0,07 мг ергокальциферолу, сліди тіаміну.

У винограді виявлені незамінні амінокислоти (лізин, гістидин, аргини, метіонін, лейцин) і замінні (цистин, гліцин), які активно беруть участь в обміні речовин. У насінні виявлено до 20% твердого жирного масла (виноградного масла), дубильні речовини, 0,8% лецитину, ванілін, флобафени.

Виноград треба їсти між прийомами їжі через 1,5-2 год після їжі.

При лікуванні виноградом нормалізується ритм серцевих скорочень і артеріальний тиск, швидко сходять набряки, менше турбує задишка, налагоджується сон, кровотворення, "чиститься" кров, поліпшується стан дихальних шляхів і легенів.

З незапам'ятних часів виноград і продукти, одержувані з нього, застосовуються людиною як ліки при лікуванні багатьох захворювань. До складу винограду входить понад 150 біологічно активних речовин. Шкірка винограду містить віск, ефірну олію, дубильні речовини, а в шкірці червоного винограду також міститься речовина ревератрол - це натуральний фенол (карболова кислота), який може пригнічувати ракові захворювання на різних стадіях.

Виноград допомагає при анемії, хронічних захворюваннях нирок, артритах, розладах травної системи, болі в суглобах, також сприяє поліпшенню обміну речовин і виведенню з організму сечової кислоти.

Виноградний сік вважається одним з кращих серед фруктових соків, він має тонізуючу і загальнозміцнюючу дію. Його рекомендують при виснаженні нервової системи і занепаді сил, він позитивно впливає на м'язовий тонус, особливо серцевого м'яза. Виноградний сік має бактерицидну, сечогінну, проносну, потогінну, відхаркувальну властивості. Він знижує вміст холестерину в крові і підвищений артеріальний тиск крові. Ще одна перевага виноградного соку - він не містить шкірки, яка сприяє утворенню газів у кишечнику і викликає метеоризм. Пити сік краще всього за 1 годину до їди 3 рази в день. Можна використовувати і консервований виноградний сік.

Відвар виноградного листя допоможе позбутися уратних каменів у нирках. Корисний відвар і при подагрі. У виноградних листків визначені цукрознижувальні властивості – їх успішно застосовують для лікування діабету. Вважається також, що листя винограду підсилюють потенцію.

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Медики попереджають, що від вживання винограду слід відмовитися людям з цукровим діабетом, при діареї, гострому і хронічному коліті, ентероколіті, гострих формах туберкульозу, III - IV стадіях ожиріння, хронічних запорах, набряках, гипертоним, дискинезим жовчних ходів, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, онкологічних захворюваннях шлунка.

Також виноград і його сік не варто вживати на завершальній стадії вагітності, так як це негативно позначається на роботі молочних залоз.

Деякі люди не переносять виноград і виноградний сік через харчову алергію. Особливо часто це спостерігається в дитячому віці.