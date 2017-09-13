Загрози поширення дифтерії в Україні немає - МОЗ

Загрози поширення дифтерії в Україні наразі немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам після засідання уряду в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

“Немає ніяких загроз щодо дифтерії. Зараз був один випадок, який не підтвердився. І немає інших”, - сказала Супрун.

Водночас вона порадила проводити завчасні вакцинації, щоб запобігти хворобі.

*** Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Воно характеризується ураженням ротоглотки та дихальних шляхів, рідше шкіри, з розвитком дифтеритичного запалення в місці проникнення збудника, а також токсичним ураженням серцево-судинної й нервової систем, нирок.