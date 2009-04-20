Нижчий рівень холестерину – менший ризик інсульту

Учені Великобританії з`ясували, що прийом препаратів, що знижують рівень холестерину, зменшує ризик інсульту в п`ять разів. У експерименті брали участь 165 тис. пацієнтів різних клінік.

Результати хімічного аналізу показали, що ризик інсульту знижується на 21% при зменшенні кількості молекул ліпопротеїну низької щільності на один ммоль в одному літрі крові.

Основні препарати для зниження холестерину не завжди дають чітку картину того, наскільки знизилася його кількість. Тому новим кроком в дослідженнях стане точне вимірювання сили дії ліків, пише Reuters.

newsland.ru