Віагра не псує зір

Результати останніх досліджень американських учених спростували широко відоме твердження, що застосування таких препаратів, як віагра, погіршує зір.

Поява у продажу таких препаратів, як віагра і сіаліс, корінним чином змінила суть лікування порушень ерекції у чоловіків. Існувало побоювання, що дані препарати також діятимуть і на судини ока, викликаючи зміни в сітківці.

Вільям Корделл (William H. Cordell), співробітник дослідницької лабораторії Eli Lilly and Company в штаті Індіанаполіс, спільно з колегами провів дослідження, щоб з`ясувати, чи існує насправді негативний вплив препаратів для лікування ерекції на сітківку ока. Два найпопулярніші препарати у чоловіків - тадалафіл (сіаліс) і сілденафил (віагра) перевірили на 244 добровольцях з помірним ступенем порушень ерекції у віці від 30 до 65 років. Їх розділили на три групи: 85 чоловіків щодня вживали по 5 міліграм сіалісу, 77 - по 50 міліграм віагри і 82 одержували плацебо-препарат протягом шести місяців. Докладний офтальмологічний контроль, аж до електроретинографії, фахівці проводили до, протягом і після вживання ліків.

Через півроку у 79% всіх учасників, включаючи і тих, хто застосовував плацебо, не виявили ніяких змін в стані органів зору. Дев`ять осіб припинили участь з інших причин, не пов`язаних з препаратами, і лише один з випадків виявився офтальмологічним, але він був відмічений в групі, що приймала плацебо. Яких-небудь відхилень в самопочутті дослідники не виявили ні в жодного з чоловіків.

"І все-таки є ряд причин, по яких офтальмологи повинні познайомитися з фармакологічною дією препаратів, що підвищують потенцію, і їх можливими побічними ефектами", - пишуть автори. Частота эрективної дисфункції, яка є формою хвороби периферійних судин, що ослабляє чоловічу здатність досягати ерекції і підтримувати її, різко збільшується з віком, коли з`являються інші захворювання, такі як цукровий діабет і хвороби серця. Тому багато чоловіків, що використовують віагру або сіаліс, повинні регулярно спостерігатися офтальмологами для запобігання таким очним ускладненням, як діабетична ретинопатія, макулярна дистрофія і ангіопатія сітківки.

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