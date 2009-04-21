Аспірин може викликати мікрокровотечі

Прийом аспірину і інших розріджуючих кров медикаментів може стати причиною незначних кровотеч в мозку літніх людей.

Фахівці з Медичного центру при Університеті імені Еразма Роттердамського (Нідерланди) досліджували 1 062 пацієнтів у віці близько 70 років, використовуючи технологію магнітно-резонансного сканування. З`ясувалося, що у тих, що приймають аспірин і інші антикоагулянти частіше трапляються ледве помітні мозкові мікрокровотечі, ніж у тих, хто подібних препаратів не вживає. І чим вище доза аспірину, тим більша ймовірність таких кровотеч.

Мозкові мікрокровотечі, що відбуваються тоді, коли слабшають стінки кровоносних судин в мозку, часто є ознакою хвороби дрібних судин. Зазвичай ними страждають тільки літні люди. У той же час саме пацієнтам похилого віку лікарі рекомендують приймати антикоагулянти як засіб лікування або запобігання серцевим захворюванням.

Результати дослідження піднімають перед медиками питання про те, наскільки прийом аспірину збільшує ризик серйозних крововиливів в мозок у хворих з мікрокровотечами. У багатьох пацієнтів, що перенесли серцеві напади і напади стенокардії, позитивний ефект протизгортаючих препаратів переважує ризики виникнення кровотеч. Хоча, як відзначають лікарі, у деяких хворих ситуація може бути зворотною: позитивна дія певних препаратів може нівелюватися збільшенням ризику крововиливів.

podrobnosti.ua