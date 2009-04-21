Популярність куріння в Україні поступово зменшується

У Києві в квітні цього року стартувала рекламна кампанія "Кинь палити сьогодні", повідомляють в організації "За вільну від тютюнового диму Україну". Рекламу кампанії можна буде побачити на 30-ти білбордах і 40 ситилайнах столиці. Мета кампанії – закликати киян зробити крок назустріч новому життю і забути про куріння.

Кампанія стартувала в квітні цього року і триватиме до кінця літа.

Ініціатором кампанії став Всесвітній фонд боротьби з раком легенів за підтримки Коаліції “За вільну від тютюнового диму Україну”.

"Вважаю, реклама вийшла хороша. Тексту не багато. Ілюстрації чіткі і зрозумілі. Нам вдалося вдало адаптувати макет і розмістити в правильних місцях – реклама потрапляє в поле зору під час пересування по місту", говорить Артем Біденко, керівник Асоціації зовнішньої реклами України, що брала участь в реалізації проекту.

За даними опитування, за останні роки популярність куріння в Україні почала поступово зменшуватися – з 41% в 2005 році до 35% в кінці 2008 року.

korrespondent.net