Запоріжжя: на лікарів завели кримінальну справу

У Запоріжжі розслідується кримінальна справа за фактом порушення лікарями права на безкоштовну медичну допомогу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення даної кримінальної справи стало виявлення співробітниками прокуратури "фактів незаконного отримання медиками плати за надання послуг ультразвукового обстеження, які де-факто були безкоштовними".

За даними прес-служби, прокуратурою Хортицького району Запоріжжя, співробітники якої виявили дані факти, дії медпрацівників кваліфіковані як злочин, передбачений ст. 184 Кримінального кодексу України, - "Порушення права на безкоштовну медичну допомогу".

Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. Ст. 184 Кримінального кодексу України - "Порушення права на безкоштовну медичну допомогу" - передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або штрафу на суму до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.