МОЗ заявило, що лікарняними забезпечено усі регіони країни
10:24, 14 вересня 2017Країна
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На сьогодні весь обсяг замовлення доставлено одержувачам на місцях.
7,6 млн бланків листків тимчасової непрацездатності надійшли у регіони / 062.com
Регіони України отримали бланки листків тимчасової непрацездатності у повному обсязі.
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Раніше МОЗ України уклало договір про закупівлю 7 691 424 листків тимчасової непрацездатності на суму 2 768 912,64 гривень з переможцем торгів ДП Поліграфічний комбінат «Зоря». При цьому економія державного бюджету з виділених на цю потребу 3 мільйонів гривень склала понад 230 тисяч гривень.
На сьогодні весь обсяг замовлення доставлено одержувачам на місцях.
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