МОЗ заявило, що лікарняними забезпечено усі регіони країни

Регіони України отримали бланки листків тимчасової непрацездатності у повному обсязі.

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Раніше МОЗ України уклало договір про закупівлю 7 691 424 листків тимчасової непрацездатності на суму 2 768 912,64 гривень з переможцем торгів ДП Поліграфічний комбінат «Зоря». При цьому економія державного бюджету з виділених на цю потребу 3 мільйонів гривень склала понад 230 тисяч гривень.

На сьогодні весь обсяг замовлення доставлено одержувачам на місцях.