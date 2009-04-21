Рівненщина: Японія передала лікарні медичне обладнання

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Ідзава ТАДАСІ передав районній лікарні смт. Рокитне Рівненської області медичне обладнання вартістю 220 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в інформаційно-аналітичному відділі Рівненської облради, обладнання придбано згідно з проектом людської безпеки «Кусаноне», який реалізовує Посольство Японії в Україні.

Рокитнівській райлікарні передані реанімаційне місце для новонароджених, інкубатор, ваги і лампа для фототерапії. Потреба цього медичного закладу в такому обладнанні давно назріла, адже в цьому районі один з найвищих рівнів народжуваності в області. Зокрема, минулого року у пологовому відділенні райлікарні народилося 11 немовлят, яким була необхідна реанімаційні допомога. Загалом минулоріч у відділенні народилося 195 дітей, зазначається у повідомленні.

На церемонії передачі обладнання І.ТАДАСІ запевнив, що японці і надалі планують продовжувати співпрацю з Рівненщиною у медичній сфері.

Також Посол Японії провів зустріч з головою Рівненської облради Олександром ДАНИЛЬЧУКОМ. Співрозмовники обговорили шляхи налагодження співробітництва області з Японією. Зокрема, японців цікавить питання про вкладення інвестицій у енергозберігаючі технології та науковий обмін.

У свою чергу, О.ДАНИЛЬЧУК назвав галузі, які насамперед можуть зацікавити японських інвесторів: лісопереробна, видобуток щебеню, торфу. Посол Японії пообіцяв сприяти залученню інвестицій в економіку Рівненщини.