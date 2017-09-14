Шість основних причин, які призводять до інсульту

В Україні щорічно реєструється близько 100 тисяч випадків інсультів. З них кожен четвертий – у віці до 60 років. Частота інсультів в Україні вища, ніж в будь-якій країні Європи. Разом з тим, у цих країнах інсульти вражають людей після 70 років, а у нас майже 25% - у передпенсійному віці.

Читайте такожУ пацієнтів з цукровим діабетом ризик смерті через інфаркт або інсульт підвищується у 5 разів - медикиМедики озвучили 6 рекомендацій, які допоможуть уникнути інсульту.

1. Слідкуйте за своїм артеріальним тиском. У 50% випадків високий тиск — це фактор ризику для розвитку ішемічних інсультів, у 60% — внутрішньомозкових крововиливів, у 30% — субарахноїдальних крововиливів. Якщо у вас схильність до гіпертензії — відвідуйте лікаря і приймайте ліки, які нормалізують тиск.

2. Відмовтеся від куріння, алкогольні напої вживайте дуже помірно. Куріння підвищує ризик інсульту у чоловіків на 40%, у жінок — на 60%. Зловживання алкоголем збільшує ймовірність інсульту в 4 рази.

3. Харчуйтеся правильно. Це допоможе уникнути розвиток атеросклерозу — він одна з основних причин атеросклероза. У 90-95% випадки ішемічного інсульту пов'язані з атеросклерозом церебральних та прецеребральных судин.

4. Займайтеся спортом, уникайте гіподинамії. Чим менше ви рухаєтеся, тим імовірніше інсульт.

5. Зайва вага — важливий фактор розвитку інсульту. Слідкуйте за масою тіла, позбавляйтеся зайвої. До того ж, через неправильний режим харчування може розвинутися діабет, що теж підвищує ймовірність інсульту.

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6. Уникайте стресів.

Якщо почнете стежити за своїм артеріальним тиском, правильно харчуватися, займатися фізичними вправами і вести рухливий і здоровий спосіб життя — ви значно знизите шанси померти від інсульту.