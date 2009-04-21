Небезпечні "європейські" продукти

В 2008 році в ЄС було виявлено на 16% більше продуктів, небезпечних для здоров`я людини, ніж у 2007 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА, представляючи доповідь про результати діяльності системи швидкого оповіщення ЄС про небезпечні продукти (RAPEX) за підсумками 2008 року.

Загалом кількість зареєстрованих назв продуктів зросла з 1605 в 2007 році до 1866 в 2008 році. Комісар пояснила це зростання покращенням роботи системи нагляду за ринком.

За словами комісара ЄС, 59% виявленої неякісної продукції походить з Китаю, 20% - з інших країн-членів ЄС, 10% - невідомого походження. Найбільше неякісної продукції було виявлено в Німеччині (205 назв продукції), Іспанії (163 назви), Словаччині (140 назв), Греції (132 назви) та Угорщині (129 назв). Таким чином, на ці 5 країн припадає практично половина всієї кількості назв неякісної продукції, виявленої протягом 2008 року.

“Думаю, більш кращий ступінь організації системи нагляду за ринком та більш висока культура споживачів дала такий результат”, - пояснила причини цього комісар ЄС.

За видами продукції, найбільшу частину становлять іграшки (498 видів), електричні прилади (169 видів), мотори для машин (160 видів).

Комісар також зазначила, що нинішній рік, враховуючи складну економічну ситуацію, буде дуже складним для забезпечення безпеки продукції.

“Але ми знаємо, що довіра ринкам – це нова валюта економіки”, - зазначила комісар.

“Безпека – не розкіш”, - додала М.КУНЄВА, зазначивши, що Комісія продовжить стежити за якістю продукції.