Епідеміологи проводять заходи щодо запобігання отруєнням під час іудейського свята в Умані

З метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в Умані територіальним органом Держпродспоживслужби в Черкаській області вжито необхідних заходів.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, до Умані очікується прибуття понад 30 тисяч паломників.

У відомстві наголосили, що розроблено комплексний план санітарної охорони території, плани протиепідемічної готовності, плани забезпечення санепідблагополуччя під час Рош-ха-Шана та алгоритми дій на випадки надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час святкування.

Також на адресу міського голови, відповідних служб та відомств, задіяних в обслуговуванні свята, представникам Міжнародного благодійного фонду ім. Рабе Нахмана направлено пропозиції щодо санітарно-протиепідемічного забезпечення зазначених заходів, недопущення ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, відповідні інформації з питань епідситуації в країнах, з яких прибудуть учасники свята.

Проведено комісійні перевірки об’єктів водопостачання, громадського харчування, торгівлі, житлово-комунального господарства, лікувально-профілактичних закладів, задіяних в обслуговуванні учасників святкування Рош-ха-Шана.

За результатами перевірок відповідні пропозиції щодо усунення встановлених порушень законодавства направлено на адресу керівників та власників перевірених установ та закладів, забезпечено контроль за їх виконанням.

На сьогодні проводиться санітарно-просвітницька та роз’яснювальна робота серед населення та суб’єктів господарювання з питань профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь тощо.