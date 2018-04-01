Найпоширеніші помилки при схудненні

Б`єтеся над схудненням з останніх сил, а користі – анітрохи? Можливо, ви просто зробили одну з типових помилок для тих, хто худне. Зниження калорійності їжі Одним з перших рішень людини, що узялася худнути, як правило, є рішуча відмова від калорійної їжі. Але дієтологи стверджують, що жорсткі низькокалорійні дієти можуть бути застосовні лише у тому випадку, коли у людини надмірна вага дійсно значна. Якщо ж ви збираєтеся позбавитися пари зайвих сантиметрів на талії, то у разі різкого зниження калорій, що поступають в організм, ви ризикуєте забезпечити собі немало проблем, серед яких втрата м`язової маси, зниження працездатності і передчасне старіння.

Відмова від жирів Вся проблема в тому, що більшість жирів пов`язана з білком, тобто з м`ясом. А м`ясо – це головний субстрат для формування м`язової маси. І саме м`язи поглинають жир. А при схудненні у вигляді обмеження їжі стоншуються м`язи. І коли м`язова маса стає меншою, вона майже не «з`їдає» жирові клітини. Виходить замкнуте коло.

Альтернативне харчування Багато спритних ділків зараз пропонують охочим схуднути спеціальне харчування – всі ці продукти з префіксами біо-, фітнес-харчування, органічна їжа і т.д. Насправді, щоб використовувати такі продукти, потрібна консультація дієтолога, тому що інакше наша непоінформованість може звести всі зусилля нанівець. Наприклад, багато хто вважає популярні фітнес-батончики чудовим способом харчуватися правильно. Але вони складаються із спеціально підібраної кількості білків і вуглеводів, так що один такий батончик замінює цілий обід. Це означає, що, з`ївши батончик, вам доведеться обмежити себе в їжі на весь день, а це навряд чи можливо і вже точно не корисно.

Худнення за допомогою сауни

Є помилкова думка, що жир можна «випарувати» за допомогою сауни. Насправді ж позбавитися жиру за допомогою сауни неможливо. Вага може знизитися і навіть досить швидко, але це відбудеться, тому що організм втрачає в сауні багато вологи. Тому зловживати сауною не можна, хоча включити відвідини сауни в курс схуднення можна.

Фруктово-овочева дієта Якщо програма зниження маси тіла пропонує для схуднення харчуватися тільки овочами і фруктами, також не поспішайте вірити такому простому рішенню проблеми. Свіжі фрукти і овочі, звичайно, прекрасні продукти. Але в них немає білків, повноцінних по своєму складу, і деяких вітамінів, що містяться тільки в тваринній їжі. Крім того, організму складно засвоїти продукти винятково рослинного походження. До того ж фрукти не насичують шлунок, та ще і мають такий неприємний ефект, як розпалювання апетиту.

Великі фізичні навантаження

Дуже сильне завзяття при заняттях фітнесом не приносить очікуваного ефекту і навіть небезпечне для організму, що худне. По спостереженню відомого бодібілдера Лайола Макдоналда, люди, які в пориві ентузіазму із самого початку брали на себе дуже великі навантаження, дуже швидко переставали втрачати зайву вагу. Навантаження середньої інтенсивності визнані набагато ефективнішими.

Періодичний характер дієт Багато людей, що мають проблеми із зайвою вагою, сприймають дієту як короткочасний спосіб привести себе в нормальну форму, але як тільки вони закінчують сидіти на дієті, вага вмить повертається на круги своя. Організм адаптується до врізаного харчування і з кожною новою дієтою буде все менш охоче знижувати вагу, а жирові клітини набиратимуть силу після закінчення дієти з подвоєною силою – «про запас». Дотримання дієти повинне стати способом життя. Необхідно змінити свій раціон, кількість і час прийому пищи, набір продуктів, переглянути психологічне відношення до їжі – їжа не повинна бути «кумиром» і єдиним задоволенням в житті.

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