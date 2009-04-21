Кава знижує ризик розвитку діабету

Учені з Університету Амстердама провели дослідження, в ході якого з`ясували, що чим більше кави вживає людина, тим у неї нижча ймовірність виникнення цукрового діабету 2-го типу. Це стає можливим завдяки вмісту в каві хлорогенової кислоти і попередника вітаміну B3 тригонеліну, які здатні знижувати рівень глюкози. Дослідження в цьому напрямі продовжуються.

newsland.ru