Гриль і мікрохвильова піч - кращі способи приготування овочів

Деякі методи приготування овочів можуть принести більше користі для здоров`я, коли мова заходить про збереження їх корисних властивостей. Про це мовиться у висновках дослідження, проведеного фахівцями Університету Мурсиі і University of Complutense /Іспанія/.

Експерти проаналізували шість методів приготування їжі. У експерименті «брали» участь 20 видів овочів, а учені розглядали антиоксидантну активність готових блюд. Результати показали, що найвищі рівні антиоксидантів зберігаються в овочах, приготованих в мікрохвильовій печі і на плоскій металевій сковороді без додавання олії /гриль/.

Дієтологи зробили висновок, що, в загальній масі, для овочів найбезпечнішими способами приготування є гриль і мікрохвильова піч, тоді як варіння приводить до найбільших втрат важливих для здоров`я компонентів.

ami-tass.ru