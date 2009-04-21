Виробництво молока та кисломолочних продуктів знизилося

В Україні в березні поточного року виробництво обробленого рідкого молока становило 64,5 тис. тонн, що на 9,5% нижче показника за березень 2008 року й на 20,7% вище показника за лютий 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в першому кварталі ц.р. виробництво молока в Україні знизилося на 11,5%, порівняно з аналогічним періодом 2008 р., - до 173 тис. тонн.

Україна в березні 2009 року також скоротила виробництво кисломолочних продуктів на 8,6% порівняно з березнем 2008 року і збільшила на 5,7% порівняно з лютим 2009 року - до 41,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі виробництво кисломолочних продуктів становило 121 тис. тонн, що на 7,4% нижче за аналогічний показник за 2008 рік.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2008 р. виробництво обробленого рідкого молока знизилося на 5,8% - до 797 тис. тонн, у 2007 р. зросло на 6,7% - до 852 тис. тонн, у 2006 р. скоротилося на 5,1% - до 786 тис. тонн. В Україні 2006 р. виробництво кисломолочних продуктів збільшилося на 4,7% – до 517 тис. тонн, 2007 р. – на 2,5% – до 533 тис. тонн, 2008 р. - скоротилося на 0,6% – до 529 тис. тонн.