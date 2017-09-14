Медики готуються до протестних акцій, а Супрун обіцяє, що уряд "мінімізує" борги по зарплатах

Українські медики готуються до протестних акцій.

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Як написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала, у МОЗ надійшло "багато повідомлень від лікарів та медсестер з регіонів та Києва з інформацією про акції, які готуються на наступний тиждень проти медичної реформи".

"По закладах всієї країни у медичних працівників збирають підписи. Здебільшого мотивуючи це акцією заради погашення заборгованості заробітних плат, яка системно виникає вже далеко не перший рік поспіль. Мовляв ці підписи дозволятьдостукатися до безсердечного уряду, який знущається з медиків і не виділяє належної суми коштів на оплату їхньої праці", - написала Супрун.

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За її словами, щоосені урядом здійснюється дофінансування цієї статті витрат.

"За дивним збігом обставин, щороку у цей же період відбуваються різноманітні акції з вимогою того ж дофінансування. Звертаюсь до всієї лікарської спільноти України з наступним повідомленням: уся команда Міністерство охорони здоров'я України та Уряду погоджується на всі 100%, що ви заслуговуєте на гідну оплату праці. Але ви знаєте краще ніж ми, що проблеми у сфері охорони здоров‘я, її фінансування і заробітних плат лікарів є не через реформу, яку ми намагаємося провести, а тому що її досі не було проведено. І коли вас намагаються переконати у тому, що ця реформа доб‘є існуючу систему - то будьте певні, що ви спілкуєтеся з людьми, які бояться втратити нажиті десятиліттями зв‘язки, схеми, важелі впливу і гроші. Найбільша їхня зброя - це дезінформація, страх та паніка", - зазначила Супрун.

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"Уряд спроможний мінімізувати заборгованість по заробітних платах медиків. Сьогодні підписала відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України, яке буде оперативно прийнято на одному з чергових засідань уряду. Це станеться незалежно від акцій у столиці на які вас закликають йти/їхати на п‘ятихвилинках, оформляють відрядження, купують квитки (на що кошти дивним чином знаходяться)", - написала Супрун.