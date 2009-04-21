Ліки від раку печінки створили в Ізраїлі

Ізраїльська біотехнологічна компанія Can-Fite BioPharma повідомила про початок клінічних випробувань створеного нею препарату під робочою назвою CF102, призначеного для лікування раку і запальних захворювань печінки, передає Medical News Today.

Попередні дослідження показали ефективність препарату, і компанія одержала дозвіл на проведення клінічних випробувань від МОЗ і комітету з етики Медичного центру Рабіна, де проводитимуться дослідження. На першому етапі клінічних випробувань препарат одержать близько 40 хворих на рак печінки.

В даний час ефективного медикаментозного лікування для раку печінки не існує. Хіміотерапія, що допомагає при інших видах онкологічних захворювань, не дає ефекту при злоякісних пухлинах печінки. Тим часом, в світі щорічного реєструється близько 450,000 нових випадків цього захворювання, яке особливе часто вражає хворих на гепатит В і С, а також людей, що зловживають спиртними напоями. Рак печінки відноситься до найбільш важковиліковних форм онкологічних захворювань з найсприятливішим прогнозом.

Генеральний директор компанії Can-Fite BioPharma, професор Пніна Фішман, говорить, що ліки від раку печінки — лише одне із застосувань унікальної біотехнології, розробленої нею для лікування ракових і запальних захворювань. Компанія вже завершує другу фазу клінічних випробувань іншого препарату, заснованого на даній технології, — CF101, який призначений для лікування ревматоїдних артритів, псоріазу і синдрому сухості очей.

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