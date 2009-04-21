Значно побільшає пацієнтів з проблемами зору

Національні служби охорони здоров`я США чекають значного зростання очних хвороб, пов`язаних з віковою дегенерацією макули, серед громадян пенсійного віку. Лікарі передбачають, що населення Америки стрімко старітиме протягом найближчих 40 років і тим самим істотно зросте кількість немолодих пацієнтів з очними хворобами.

Якщо прийняти своєчасні профілактичні заходи по перевірці зору серед молоді, кількість випадків порушень зору і сліпоти американців можна буде понизити на 35% /до мільйона випадків/, підрахували епідеміологи Центру по контролю і профілактиці захворювань. Проте навіть при найсприятливіших обставинах у зв`язку із старінням американського населення медики чекають збільшення сфери дії дегенерації макули і сліпоти.

За оцінками фахівців, до 2050 року кількість пацієнтів з діагнозом дегенерації макули в США подвоїться і торкнеться здоров`я більш як 17,8 млн осіб. Якщо люди вчасно не звернуться по медичну допомогу і не почнуть лікування, у 1,6 млн. чоловік серйозно погіршає зір до стадії повної сліпоти. Для порівняння, на даний момент від 400 до 600 тис. американців страждають від проблем із зором. Офтальмологи стверджують, що загальне застосування вітамінів як профілактика з раннього віку понизить випадки сліпоти на 23%. За словами окулістів, хороша новина полягає в швидкій зміні і вдосконаленні сучасних методів лікування очних хвороб.

ami-tass.ru