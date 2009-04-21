Знайшли молекули, що зумовлюють розвиток глухоти

Ізраїльські учені Університету Тель-Авіва і їх американські колеги з Purdue University виявили крихітні молекули, які можуть привести до великого прориву в лікуванні хвороб слуху. Міжнародна група дослідників визначила, що відсутність цих молекул викликає аномальний розвиток внутрішнього вуха і сприяє прогресивній втраті слуху. Знайдені молекули дозволять регенерувати важливі сенсорні клітини, щоб поліпшити слух.

Отоларингологи відкрили МІКРО-РНК - крихітні шматочки генетичної будови рібонуклеїнової кислоти, або РНК, надзвичайно важливі для виживання волосяних клітин. МІКРО-РНК регулює гени шляхом вибіркового блокування виробництва білків деякими генами.

Медики довели, що волосяні клітини МІКРО-РНК є регуляторами, що беруть участь в нормальному розвитку і виживанні клітин у внутрішньому вусі.

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