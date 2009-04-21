У Криму 13-річна дівчинка покінчила життя самогубством

У Криму тринадцятирічна дівчинка покінчила життя самогубством, випивши отруту від колорадського жука.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, трагедія сталася кілька днів тому.

За попередньою інформацією, дівчинка вирішила піти з життя, боячись бути покараною батьками, оскільки взяла в них без дозволу велику суму грошей.

Вона померла в лікарні, не опритомнівши.

На думку психолога кримського ГУ МНС Віталія ГІРЕНКА, батькам потрібно більше приділяти часу та уваги вихованню дітей.

З початку року в Криму 18 осіб покінчили життя самогубством.