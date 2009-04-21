У Криму 13-річна дівчинка покінчила життя самогубством
16:53, 21 квітня 2009Країна
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Боялася батьків
У Криму тринадцятирічна дівчинка покінчила життя самогубством, випивши отруту від колорадського жука.
Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, трагедія сталася кілька днів тому.
За попередньою інформацією, дівчинка вирішила піти з життя, боячись бути покараною батьками, оскільки взяла в них без дозволу велику суму грошей.
Вона померла в лікарні, не опритомнівши.
На думку психолога кримського ГУ МНС Віталія ГІРЕНКА, батькам потрібно більше приділяти часу та уваги вихованню дітей.
З початку року в Криму 18 осіб покінчили життя самогубством.
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