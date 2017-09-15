Проект держбюджету-2018 передбачає проведення медичної реформи

Проект державного бюджету України на 2018 рік, який сьогодні розглядатиме Кабінет міністрів, передбачає витрати на проведення пенсійної, медичної та освітньої реформ, повідомила журналістам перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

Читайте такожКабмін заборгував українським медикам більше 2 млрд 700 тисяч гривень

«Так. Пенсійна реформа – повною мірою. Медична й освітня - в тій частині, яку ми забюджетували в 2018 році», - сказала Маркарова.

Вона пояснила, що повна вартість схваленої парламентом реформи освіти доволі висока, але перехідні положення ухваленого закону дадуть змогу розтягнути витрати на кілька років.

«Що на 2018 рік заплановано - забюджетовано. Так само, як і стосовно медичної реформи», - додала Маркарова.