У МОЗ пообіцяли погасити борги із зарплати медикам до кінця року

У МОЗ пообіцяли погасити борги по зарплатах медикам до кінця року.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, сьогодні в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, чиновники МОЗ, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, заступник міністра фінансів Сергій Марченко та заступник голови комітету ВР з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко зустрілися з представниками профспілки працівників охорони здоров’я.

"Зарплатня медикам – це питання гідності системи охорони здоров’я країни, і ми завжди готові до діалогу з колегами. Можемо підтвердити: заборгованість медикам буде погашена повністю до кінця року", - заявили у МОЗ.

У МОЗ нагадали, що МОЗ України підготувало проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році».

"Відповідно до наданої структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій інформації, незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік становить 2,8 млрд гривень", - наголосили у МОЗ.

Там пообіцяли, що проект розпорядження буде оперативно ухвалено на одному з чергових засідань уряду.