Порушення сну зумовлюють збої в діяльності мозку

Порушення режиму сну і добового ритму організму є звичайними для багатьох мандрівників і людей, що працюють в нічну зміну. Експерти Університету Вашингтону /США/ визначили, що такі збої в нормальному ритмі роботи організму заважають діяльності двох груп нейронів в мозковій ділянці нижче за гіпоталамус. Одна група приводить до глибоких фаз сну в результаті фізичної втоми, а інша контролює парадоксальну або швидку фазу сну. Глибокий сон може пристосуватися до нового графіка протягом декількох днів, а швидкий - протягом тижня або більше.

Було встановлено, що порушення режиму сну в результаті частої зміни часових поясів або нічного графіка роботи сприяють довгостроковим розладам в двох нейронних групах мозку. Таким чином опівнічники, нічні працівники і люди, вимушені часто пристосовуватися до нових часових поясів, схильні до особливого ризику тривалих розладів сонного режиму і внутрішнього біологічного годинника.

Медики підкреслюють, що мозок не здатний надолужити упущений сон, а постійні зрушення в режимі сну приводять до нездатності двох груп нейронів адаптуватися до нових умов. Неврологи також переконані, що зрив нормальної циркадної послідовності фаз сну вельми згубно впливає на навики навчання.

ami-tass.ru