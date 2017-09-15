"Санофі-Авентіс Україна" заявляє про фінансове рейдерство: компанія судитиметься у міжнародному арбітражі

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», що входить до складу глобальної компанії Санофі (Sanofi), провідної компанії у сфері охорони здоров’я, заявила про готовність подати позов проти України у Міжнародний інвестиційний арбітраж з метою захисту своїх прав та інвестицій в Україні.

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Про це йдеться у листі, наданому УНІАН, компанією «Санофі-Авентіс Україна».

"Поштовхом до цього стала чергова відмова господарських судів у витребуванні і проведенні експертизи оригіналів документів, на підставі яких шахраї намагаються заволодіти коштами ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» у розмірі майже 50 млн гривень", - повідомляється у документі.

У листі зазначено, що спроба фінансового рейдерства щодо ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» триває з березня 2017 року.

"Розгляд справи в українських судах проходить із численними зафіксованими порушеннями та повним ігноруванням аргументів та доказів Компанії, включаючи низки експертиз, що підтверджують підробку документів. Крім того, зазначені шахрайські дії відбуваються за бездіяльності українських органів влади і при активному сприянні представників Державної виконавчої служби", - наголошується у листі.

За словами директора Санофі в Україні Гієма Граньє, таке правове свавілля не лише чинить суттєві перешкоди ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» у забезпеченні безперебійного доступу українських пацієнтів до якісних інноваційних лікарських засобів.

"Це грубе порушення зобов’язань України перед іноземними інвесторами, зокрема – передбачених міжнародними договорами, серед яких українсько-французька Угода про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій від 1994 року. Компанія сподівається, що керівництво країни вживе всіх необхідних заходів, щоб зупинити фінансових рейдерів, дії яких завдають значної шкоди інвестиційному іміджу держави і спричиняють відтік прямих іноземних інвестицій з України», – заявив Граньє.